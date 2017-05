Prey – Day One Patch

Vor kurzem ging für Prey eine Demo online, die es Spielern erlaubte die erste Stunde des Titels zu erleben. Auf das Feedback der Community in Bezug auf viele Mängel, die in der Testversion festgestellt werden konnten, hat Bethesda bereits einen Day One Patch versprochen. Neben einem hohen Input-Lag und fehlender PS4 Pro Optimierung ist auch die KI der Feinde negativ aufgefallen. So könnten diese durch Wände schießen oder waren gerade in höheren Schwierigkeitsgraden beinahe unmöglich zu überwältigen.

Wer also mit der Demo schlechte Erfahrungen gemacht hat, der sollte Prey nicht gänzlich von der Liste streichen. Mit seinen 1,3 GB bringt der erste Patch Verbesserungen am Gameplay, der KI, dem Sound und allerlei weiteren Aspekten des Spiels.

Prey erscheint am 05.05.2017 für PC, PS4 und Xbox One.