Preview: What the Golf? – Erwarte das Unerwartete

What the Golf? ist kein Titel für Golf-Fans, sondern soll Golf-Hasser ansprechen und beweisen, dass man aus einem langweiligen Golfspiel viel mehr machen kann.

Wer also ein ernstzunehmendes und langweiliges Golfspiel erwartete, der wird bei What the Golf? schnell merken, dass das Spiel definitiv kein ernstzunehmendes, typisches und langweiliges Golfspiel ist. Es geht nicht immer nur darum einen Golfball zum Ziel zu befördern, sondern man muss dies teilweise auch mit ganz anderen Objekten, wie beispielsweise einem Haus, einer Katze oder auch mit ganz vielen Golfbällen gleichzeitig erreichen. Manche Level scheinen auf den ersten Blick sogar gar nicht viel mit Golf zu tun zu haben, folgen aber stets der simplen Golfmechanik. Was nicht bedeutet, dass alle Level automatisch einfach sind. Zudem gibt es sowohl 3D- als auch 2D-Level. Eines wird schnell klar, What The Golf? überrascht mit vielen und teils kuriosen Golfmechaniken, die man so nicht erwarten würde.

Das Spiel besteht aus vielen kleinen Levels, die euch immer wieder wortlos vor eine neue Aufgabe stellen. What the Golf? bedarf allerdings auch keiner Worte oder Erklärungen, denn die Level zielen darauf ab, dass ihr selbst herausfindet, was zu tun ist. Die einzelnen Level sind dementsprechend überraschend, humorvoll und bieten viel Abwechslung dank innovativen Ideen.