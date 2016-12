Preview: We Happy Few – Eine schöne neue Welt!

Seit der ersten Probe auf der gamescom 2015 in der Xbox Indie Area haben wir We Happy Few im Auge behalten. Eine besondere Optik, interessante Gameplayelemente und vor allem das überaus faszinierende Setting waren überzeugende Argumente von Compulsion Games. Umso mehr freut es uns, nach umfassender Probe der Alpha-Version, hier unsere erste Preview zum Spiel zu veröffentlichen.

Was ist denn so gefährlich an der Wahrheit?

Die Handlung beginnt in einem gewöhnlichen Arbeitszimmer. Die Uhr am Tisch zeigt den 9. Oktober 1964 an. Wir befinden uns in We Happy Few in einer alternativen, dystopischen Welt im 20. Jahrhundert. Womöglich ist die Welt sogar utopisch, das müsst ihr entscheiden. Wir spielen immerhin nicht umsonst im Titel auf Aldous Huxleys Klassiker „Schöne neue Welt“ an. In der Spielwelt sind nämlich alle Charaktere glücklich, überglücklich sogar. Ermöglicht wird dieser Umstand durch das sogenannte Joy.

Die Menschen dieser Welt schlucken täglich Joy. Diese kleine Pille macht einen glücklich, verändert die Wahrnehmung und hat anscheinend keine Nebenwirkung. Rund um diese kleine Pille ist die Gesellschaftstruktur der Menschen in We Happy Few entstanden. Wie diese Gesellschaft aussieht, wird in den ersten Sekunden des Prologs schon klar. Unser Charakter, Arthur Hastings, ist so etwas wie ein Newseditor. Seine Aufgabe besteht darin Artikel zu lesen und schlechte Nachrichten oder alles, was traurig sein könnte, herauszufiltern. Unser Hauptcharakter fängt langsam an, an dieser „perfekten“ Welt zu zweifeln und verzichtet auf sein Joy mit folgenden Worten:

Diese Frage brennt sich von Anfang an ein und wird uns wohl den Rest des Spiels begleiten. Ab dem Moment, in dem Arthur entscheidet, für sich selbst zu denken, beginnt unser Abenteuer.

Don’t be a Downer

Nach ein paar Stunden lassen die Effekte der letzten Pille nach und somit wird die Wahrnehmung immer weniger beeinflusst. Langsam fällt auf, dass nicht alles so perfekt ist, wie es aussieht. Der Effekt ist am wirksamsten, wenn wir mit ein paar Kollegen eine Piñata zerschlagen. Hier lässt Joy endgültig nach, das rosa Einhorn stellt sich als tote Ratte raus und während um uns herum alle nach den vermeintlichen Bonbons greifen, realisieren nur wir, was da gerade gegessen wird. Und natürlich übergeben nicht nur wir Spieler uns, sondern auch unser Charakter. Alle kreischen jetzt, nennen uns einen Downer und die Polizei stürmt das Zimmer!

Tatsächlich hören wir oft die Worte „Dont be a Downer“, also: sei kein Spielverderber. In diesem Paralleluniversum ist dies keine Redewendung mehr, denn wer kein Joy nimmt und somit kein glückliches Mitglied der Gesellschaft ist, wird aus dieser verstoßen (Huxley lässt grüßen). Die Downer fristen ihr Dasein außerhalb der Stadt in Armut und Hunger. Logischerweise rennt Arthur jetzt erstmal um sein Leben, während die Leute hinter ihm rufen, er solle doch die Pille nehmen und kein Downer sein. Unglaubliche Gänsehaut, schon während des Intros, aber im Anschluss können wir mit dem eigentlichen Spiel beginnen.