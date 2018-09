Preview: The Grand Tour Game – Verrückter Fahrspaß

Amazon Game Studios bringt die Prime Original Serie The Grand Tour nun auch als Spiel heraus. Verrückte Autofans und Kenner der Serie können sich auf Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May freuen, die Stars der Kultserie Top Gear, welche ihr Comeback in The Grand Tour feierten.

Das Racing-Game wird nicht nur auf der Serie basieren, sondern soll auch mit dieser episodisch erweitert werden. Mit jeder neuen Folge bzw. Staffel der Serie soll auch das Spiel entsprechend erweitert werden. Zum Start der dritten Staffel von The Grand Tour soll auch das Spiel für PS4 und Xbox One erscheinen und dann wöchentlich, während der dritten Staffel der Prime-Serie, neue Inhalte spendiert bekommen. So sollen stetig neue Orte, Autos und Überraschungen erscheinen, immer passend zu den aktuellen und entsprechenden Episoden der Serie. Dank einer Art Season Pass erhaltet ihr dann immer die neueste Episode des Spiels. Zum Release des Racing-Games werden Fahrzeuge, Orte und Herausforderungen verfügbar sein, die sich an den ersten beiden Staffeln von The Grand Tour orientieren.

The Grand Tour Game richtet sich ganz nach der Serie. Verrückter und abgefahrener Fahrspaß ist hier vorprogrammiert. Übernehmt das Steuer der abgefahrensten Autos der Welt und meistert die unterschiedlichsten Fahrzeuge in Herausforderungen. Neben einem Singleplayer-Modus, bei dem Szenen aus der Serie nahtlos mit dem Gameplay des Spiels verbunden werden, bietet das Spiel auch einen lokalen 4-Player-Splitscreen-Modus. Übernehmt also selbst die Rolle von Jeremy Clarkson, Richard Hammond oder James May und holt alles aus den fahrbaren Untersätzen heraus.

Wer die Serie kennt, wird froh darüber sein, dass der Humor der Serie auch im Spiel enthalten ist. Sogar Power-Ups wird es geben, beispielsweise indem ihr durch einen Ballon fahrt und dadurch einen Schub erhaltet.