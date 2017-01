Preview: Sniper Elite 4 – Röntgenkurs für Anfänger

Vier Bildschirme mit vier PS4, vier Controllern und vier Headsets. Die Zahl 4 war allgegenwärtig, als wir bei einem kleinen Treffen im Büro von Marchsreiter mit Paul Wright, Senior Level Designer, den Stealth-Shooter-Mix Sniper Elite 4 erstmals frei anspielen durften. Um nachvollziehen zu können, wie sich das Spiel für sowohl Neuling als auch Serienkenner anfühlt, haben wir uns zu zweit an die Bildschirme gesetzt mit jeweils einem Vertreter der beiden Lager. Storymodus, Coop und den Überlebensmodus haben wir für euch angetestet und verraten euch, wie sich der zweite Weltkrieg als Scharfschütze spielt.

Open-World für deine eigene Heransgehenweise

Nach einer kurzen Einführung in die Steuerung, die elementar ist und keinem Shooterspieler schwer fallen dürfte, werden wir ohne Restriktionen in das erste große Gebiete des Spiels entlassen. In Sniper Elite 4 befinden wir uns von Mission zu Mission in einer semi-offenen Welt. Durch eine kurze Intro erhalten wir unsere Ziele, primär und optional, und steigen dann in die Karte ein. Der Weg ist anschließend selbst zu finden.

Paul bestätigt uns den Versuch der Level Designer, die großflächigen Bereiche so zu gestalten, dass keine Herangehensweise offensichtlich bevorzugt wird. Stattdessen gibt es für jede Art von Spieler etliche Wege um sein Ziel auszuschalten. Dieser Plan ist durchaus gelungen, denn sowohl bei genauer Betrachtung der Karte, als auch durch das Spionieren per Fernglas zeigt sich kein eindeutiger Weg, um unbemerkt durch das Lager zu schleichen. Das Schleichen selbst ist ohnehin optional. Wer die nötigen Fähigkeiten besitzt, kann sich auch durch die Karte schießen. Ausgezeichnete Shooterfähigkeiten sind für diesen Weg aber voraus gesetzt, da sich Konflikte erstaunlich schwierig spielen, sobald man entdeckt wurde. Als clevere und vor allem geduldige Spieler gehen wir die Sache natürlich so ruhig wie möglich an, bevor wir frustriert zum neunten Mal entdeckt werden und zum Sturmgewehr greifen!