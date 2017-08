Preview: Skybolt Zack – Rhythmus im Blut

Neben all den AAA-Titeln der großen Publisher und Entwickler gibt es auch jede Menge Indie-Titel auf der gamescom 2017 zu entdecken. Unter manchen von ihnen versteckt sich sogar die ein oder andere Perle. Hier wagt sich meist eine kleine Handvoll Entwickler an ein Projekt. So auch beim Indie-Titel Skybolt Zack, bei dem es sich um ein ursprüngliches Schulprojekt handelt, welches sich auf Kickstarter versuchen möchte.

Flinke Finger, Combos und Highscores

Skybolt Zack ist ein Rhythmus-Platformer. Hier müsst ihr also flinke Finger beweisen, so dass jeder Knopfdruck sitzt. Skybolt Zack ist ein schnelles Spiel und erinnert ein wenig an Sonic. Die Farben zeigen euch an, welche Knöpfe ihr drücken müsst. Zusätzlich könnt ihr mit einem Dash weitere Abstände überbrücken. Ziel des Spiels ist es nicht nur das Level-Ende zu erreichen, sondern auch eine gute Punktzahl zu erzielen, welche ihr durch lange Combos erlangt. Zudem passt sich die Musik euren Combos an. Je besser eure Combos sind desto dynamischer wird auch die Musik, welches ein unglaubliches Rhythmus-Feeling auslöst.

Interessant am Level-Aufbau ist, dass ihr mehrere Wege habt und auch mehrere Level-Enden. Es gibt beispielsweise einen oberen Weg, der mehr Gegner bietet und somit mehr Combos möglich macht, allerdings eben auch herausfordernder ist. Der untere Weg ist dafür einfacher und so kann kein Frust entstehen. Es ist also für jeden möglich, die Level zu beenden. Talentiertere Spieler können sich am Hightscore messen oder gar an Speedruns versuchen. So gewinnen die Level auch an Wiederspielwert, um sich an den unterschiedlichen Wegen zu versuchen und über sich hinauszuwachsen. Denn wenn ihr erst einmal den Bogen raus habt, wird euch der Ehrgeiz packen und ihr wollt automatisch versuchen euren eigenen Highscore zu überbieten.

Fazit