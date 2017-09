Preview: Shadows: Awakening – Schizophrene Dämonen

Dem Spiel Shadows: Awakening gingen laut dem Entwickler einige finanzielle und rechtliche Rangeleien voraus. So trug das Spiel bis vor Kurzem noch einen anderen Namen, die uns gezeigten Trailer auf der gamescom 2017 waren sogar noch mit dem alten Schriftzug versehen. Es ist kaum zu verheimlichen, dass dies kein guter Start für eine neue IP ist und auf der Messe war es auch deutlich, dass dies den slowakischen Entwicklern bewusst ist. Umso beeindruckender ist es, dass sie Shadows: Awakening weiterhin zu einem erfolgreichen Spiel machen wollen. Das kleine Studio Games Farm mit seinen 25 Entwicklern ist übrigens auch kein unbeschriebenes Blatt: Im März haben sie Vikings: Wolves of Midgard auf den Markt gebracht, was gute Kritiken bekommen hatte.

Wer bin ich und wenn ja, wie viele?

Die Idee hinter Shadows: Awakening ist originell. Als hungriger Dämon zieht der Spieler durch eine Fantasy-Welt und frisst andere Helden auf. Erinnert ein bisschen an Kratos auf seinem Kreuzzug gegen die Götter. Doch anstatt die Widersacher auf brutale Art und Weise zu ermorden (God of War war in dieser Hinsicht äußerst kreativ), vereint der Dämon in Shadows: Awakening diese lieber in sich. Dies führt zu einem außergewöhnlichen System, denn plötzlich stehen dem Spieler eine ganze Palette an Charakteren zur Verfügung, die per Knopfdruck gewechselt werden können. Für die jeweilige Kampfsituation kann der richtige Charakter gewählt werden und sollte sich auf dem Schlachtfeld etwas ändern, kann der Spieler darauf adäquat reagieren. Alle Charaktere bringen zudem ihre eigenen Fähigkeiten mit, können ausgerüstet werden und unterhalten sich sogar untereinander. Ein wirklich interessanter Ansatz, um eine Geschichte zu erzählen.

Auch zum Lösen von Rätseln soll der ständige Wechsel gut sein. So wandelt der Dämon beispielsweise im Reich der Schatten, das dem der Sterblichen nur noch ansatzweise ähnelt. Dadurch können etwa Hindernisse, die sich dem Spieler in der einen Welt in den Weg stellen, in der anderen Welt umgangen werden. Dies erinnerte mich an die Zeitreise-Mission aus Titanfall 2, welche die Messlatte für Singleplayer-Shooter höher gelegt hat.

Stimmen im Kopf

Für einen Menschen ist es in der Regel nicht so gut, wenn er irgendwelche Stimmen hört und damit anfängt, mit sich selbst zu reden. Laut den Entwicklern kann dies auch für den Dämon böse enden. Die Geschichte von Shadows: Awakening soll dynamisch und vom Spieler beeinflussbar sein. Die verschlungenen Seelen der Helden werden keine Gelegenheit auslassen, um den Dämon von innen heraus zu zerstören. Und der Weltuntergang steht natürlich auch auf dem Spiel.

Insgesamt 40 Stunden soll der Spieler für einen Durchlauf durch die Kampagne brauchen. Den Wiederspielwert wollen die Entwickler durch drei unterschiedliche Startcharaktere erhöhen. Hinzu kommen Unmengen an Loot und ein actionreiches Kampfsystem. Ein beeindruckendes Paket, das Games Farm da schnüren möchte.

Erscheinen soll Shadows: Awakening erst 2018, dafür aber auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine öffentliche Testphase haben die Entwickler bisher nicht geplant.

Fazit