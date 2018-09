Preview: New World – Auf zu neuen Ufern

Seit der Ankündigung von New World im Oktober 2016 hielten sich die Amazon Game Studios zum kommenden Sandbox-MMORPG sehr bedeckt. Wir durften während der gamescom 2018 einen ersten Blick auf das Spiel werfen und eine sehr frühe Pre-Alpha anspielen.

Neue Welten

Wir befinden uns im 17. Jahrhundert einer alternativen Zeitlinie. Als frischer Siedler betreten wir einen unbekannten Kontinent und wollen diesen zähmen. Dabei stoßen wir auf allerlei Kreaturen und Widersacher, während wir damit beschäftigt sind, irgendwie zu überleben. Die Kernaufgabe unseres Siedlers besteht in New World darin, die titelgebende neue Welt zu erforschen, zu bevölkern und die dort ansässigen bösen Mächte auszulöschen.

Um das zu bewerkstelligen, können wir uns mit anderen Mitspielern zusammenschließen und die riesige Welt gemeinsam erobern. Hier erwarten uns Wälder, Sümpfe, Berge, Schneegebiete, Wüsten oder auch Grasland. Auf der Map werden interessante Orte in eurer Umgebung hervorgehoben, die zum Erkunden einladen. Dazu gehören unter anderem Ruinen, Gildenstützpunkte, Dörfer und Orte, die ihr von Gegnern befreien müsst, um sie zu beanspruchen. Ebenfalls findet man auf der Karte auch die Jagdgebiete gefährlicher Tiere, wie beispielsweise Wölfe oder Bären.

Während unserer Anspielzeit haben wir nur einen kleinen Teil der Karte gesehen und sind einen begleiteten Weg durch selbige stolziert – wie abwechslungsreich das fertige Produkt aussehen wird, kann man also, auch ob des noch sehr frühen Entwicklungsstatus noch nicht abschätzen. Fest steht aber, dass die Welt riesengroß werden soll. Ob und wie dieses Ziel erreicht wird, bleibt offen.

Neue Spieler

Als Spieler hat man in New World verschiedene Optionen, um seine Zeit zu verbringen. Man könnte beispielsweise Teil eines Clans werden, welche bisher bis zu 50 Personen fassen. Diese Zahl soll im Laufe der Zeit sogar noch nach oben geschraubt werden, um mächtige Clans zu ermöglichen. Insgesamt sollen sich in der Welt hunderte Spieler befinden. Möchte man sich nicht um das gemeinsame Erobern der Welt kümmern, sondern lieber gemütlich durch die Welt streifen, ist natürlich auch das möglich. Dabei steht euch frei, wie ihr euren Charakter entwickeln wollt, da New World auf ein klassenloses Skillsystem setzt. Ihr könnt euch also sowohl auf das skill-basierte Kämpfen und dazugehörige Spezialisierungen fokussieren oder der mächtigste Schmied des Landes werden, indem ihr die typischen Handwerks-Skills ausbaut.

Daneben könnt ihr in der Welt auch ganze Siedlungen aus dem Boden stampfen und gemeinsam mit anderen Allianzen schmieden, um diese zu verteidigen. Apropos Verteidigung: Solltet ihr einen streitlustigen Tag haben, könnt ihr auch in den Krieg ziehen. Wie genau das allerdings aussehen soll, konnte man uns noch nicht zeigen.

Um die Welt bewohnbar zu machen, könnt ihr sämtliche Ressourcen abbauen, die ihr findet. Dazu gehören die üblichen Verdächtigen: Steine, Bäume, Büsche und mehr. Und falls ihr euch das Bauen zu langwierig sein sollte, könnt ihr euch auch um die passende Ausstattung eures Charakters kümmern, eure Crafting-Skills verbessern und aus einem Katalog hunderter Gegenstände den für euch passenden herstellen. Wie wäre es denn beispielsweise mit einem legendären Schwert? Dadurch könnt ihr nicht nur die Überlebenschancen eures Charakters verbessern, sondern seid auch gerüstet, falls ein bösartiger Spieler euch ans Leder will, weil ihn das eingebaute Justizsystem nicht stört. Ja, auch das wird es geben. Toxische Spieler sollen durch die spielergestützte Justiz nicht so einfach davonkommen

Fazit