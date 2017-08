Preview: Lonely Mountains: Downhill – Es geht bergab!

Einfaches Spielprinzip, unglaublicher Spaß: So kann man Lonely Mountains: Downhill beschreiben. Wer hat sich nicht gerne in GTA mit einem BMX-Rad den Mt. Chiliad heruntergestürzt? Genau das könnt ihr in dem deutschen Titel nun in Vollzeit machen und dabei Highscores aufstellen, auf Erkundungstour gehen oder einfach nur die Abfahrt genießen.

Sollte er Umfang am Ende stimmen, könnte uns hier ein Indie-Titel der anderen Art erwarten und eine eigene Fanbase finden.