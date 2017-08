Preview: Keyboard Sports – Fingerübungen für Fortgeschrittene

Auf der gamescom habe ich Keyboard Sports zum dritten Mal gespielt. Ich würde es auch ein viertes Mal spielen. Obwohl die bisherige Version nur wenige Minuten andauert, ist sie jede Minute davon wert. Die Steuerung ist unerwartet und so intuitiv wie nur möglich – ein großer Pluspunkt in meinen Augen, denn zu viele Spiele überfordern mit alles überdeckenden HUDs, komplizierten Mechaniken und so vielen Möglichkeiten, dass man nie alle ausprobieren kann. Das muss nichts Schlechtes sein, doch Keyboard Sports ist im Wald dieser Unzugänglichkeit der kleine Trampelpfad, auf dem Nichtspieler das Medium entdecken können.

Keyboard Sports, da ist der Name Programm. Was simpel wirkt, entwickelt sich schon bald zur Herausforderung und das Spiel erinnert an Platformer mit Metakommentaren, ist dann plötzlich ein Topdown-Shooter, um im nächsten Kapitel als Adventure aufzutreten. Keyboard Sports ist im Prinzip für jeden: Hardcore-Gamer, die über den virtuellen Tellerrand blicken möchten und abseits von Minecraft und Call of Duty nach Herausforderungen suchen, Casual Gamer, die einfach mal wieder was zocken möchten und Nichtspieler, die digitale Spiele erleben und nicht gleich die ganze Wissenschaft dahinter erlernen möchten.