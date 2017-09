Preview: Ken Folletts: Die Säulen der Erde – Buch 2 – Malerisches Point and Click-Adventure

Die malerische Optik fängt die Atmosphäre gut ein und ist einfach einzigartig. Trotzdem sehen die Charaktere sehr ernst aus und auch eklige Sachen, wie verrottetes Essen lassen sich in dem Grafikstil hervorragend darstellen, so dass es wirklich widerlich aussieht, aber eben authentisch zum mittelalterlichen Flair passt. Die zweite Episode beginnt düster, aber spannend und zieht einen sofort in seinen Bann. Außerdem ist es sehr interessant, als Kenner des Buches zu sehen, wie sehr die Entscheidungen den Romanverlauf beeinflussen können und so den Roman und die Charaktere nochmal auf andere Art und Weise zu erleben oder mehr über den ein oder anderen Charakter zu erfahren. Aber auch Leute, die eben nicht das Buch kennen, können sich hier hervorragend in die Geschichte und Charaktere einfinden und diese zum ersten Mal erleben.