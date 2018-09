Preview: Jump Force – Anime-Crossover-Fest

Jump Force macht zunächst den Anschein, als wäre es nur ein weiteres, belangloses Anime-Beat’em-up. Doch durch den Crossover-Aspekt ist Jump Force weitaus vielversprechender als die Konkurrenz. Sich mit Antagonisten und Protagonisten aus beliebten Animes wie Naruto, One Piece, Bleach und Dragonball kloppen zu können, macht auf jeden Fall mächtig Spaß.

Endlich können Kämpfe wie Naruto Uzumaki gegen Zorro ausgetragen werden. Dabei können auch kuriose Teams zustande kommen, da ihr stets mit drei Kämpfern in den Kampf gehen und diese während des Kampfes auch wechseln könnt. Spektakuläre und atemberaubende Kämpfe sind vorprogrammiert, wenn Genkidama auf Rasengan trifft. Tatsächlich sind die Angriffe sehr spektakulär in Szene gesetzt, sodass nur so die Funken über den Bildschirm fliegen und teilweise sogar die Umgebungen zerstört werden. Beispielsweise könnt ihr euren gegnerischen Charakter durch ganze Hochhäuser donnern. Die Charaktere nehmen auch visuell Schaden, was durch Schnittwunden und zerstörte Rüstungen dargestellt wird.

Das Gameplay von Jump Force ist im Prinzip simpel und sehr gut zugänglich und lässt sich auch sehr schnell meistern, wodurch es sowohl Casual- als auch Core-Gamer anspricht. Neben der Lebensleiste gibt es auch eine Energieleiste, die sich nach erfolgreichen Treffern und Kombos füllt, um dann mächtige Angriffe zu ermöglichen. Das Gameplay hat sehr viel Spaß gemacht und sollte alle Anime-Fanherzen höher schlagen lassen.

Auch der Story-Modus wirkt vielversprechend. Wenn Naruto und Ruffy Freunde werden und gemeinsam mit Goku die reale Welt retten, wird Fanfiction auf einmal Realität. Zumal in Jump Force nicht nur verschiedene Anime-Charaktere aufeinandertreffen, sondern auch in Stages wie dem New York Times Square oder Hong Kong der Anime und die reale Welt vermischt wird.

Jump Force soll 2019 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Bis dahin bleibt zu hoffen, dass noch weitere Anime-Charaktere Einzug halten. Bisher bestätigt sind Naruto, Dragonball, Bleach, Hunter x Hunter, Death Note und One Piece.

Fazit