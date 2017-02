Preview: Horizon Zero Dawn – Die alte Welt liegt dir zu Füßen

Während in der malerischen Speicherstadt in Hamburg die Sonne unterging, verschlug es mich in eine vollkommen andere Welt. Sony lud zu einer Runde Horizon Zero Dawn ein, der nicht nur ich willig folgte. Nach sechs Jahren wurde das Spiel von Guerrilla Games Ende Januar fertiggestellt und uns in den vergangenen Wochen immer wieder Trailer-Häppchen zugeworfen. Wir berichten euch, wie sich die ersten Stunden des Action-RPGs spielen und welche neuen Infos es sonst noch gibt.

Lead Quest Designer David Ford verlor zu Beginn einige Worte zur Entwicklung des Spiels und dem Team dahinter und zeigte Behind the Scenes Videos. Der Fokus liegt vor allem auf der Story. Durch den Shooter-Hintergrund des niederländischen Teams, das zuvor Killzone entwickelte, lege man zudem großen Wert auf das Kampfsystem. Kämpfen solle dynamisch und ansprechend sein. Entsprechend können einzelne Parts der Maschinen vernichtet werden, wie der Schwanz, die Beine oder sonstige Extremitäten, die ein Robo-Dino so hat.

Ford erklärte, das Spiel stehe auf drei Säulen: Neben der post-apokalyptischen Welt, die zur Abwechslung weit in der Zukunft liegt und eine Welt zeigt, die bereits von der Natur zurückerobert wurde, sind die Maschinen in dieser Welt von Bedeutung. Ihr Verhalten und Zweck im Spiel erinnert an das von Tieren, doch als Relikte vergangener Zeit besitzen sie weitere Eigenschaften, die im Verlauf der Story wichtig werden. Zu guter Letzt ist die Protagonistin Aloy wichtiger Bestandteil des Spiels – logischerweise. Sie agiert taktisch und agil, ist smart und hat vor allem eine persönliche Motivation. Horizon Zero Dawn ist eine Welt, in der die Suche nach Aloys Identität ihre Taten bestimmt und Teil des Geheimnisses der Welt ist. Das wird bereits in den ersten Stunden deutlich, doch dazu gleich mehr. Aloy sei bereits im Gespräch, die nächste Playstation-Ikone zu werden und Sony äußerte sich ebenso positiv wie vage bezüglich der Zukunft von Horizon – weitere Teile seien nicht ausgeschlossen, abhängig vom Erfolg von Horizon Zero Dawn.