Preview: Hired Ops – Shooter alter Schule

Mit Hired Ops erhalten wir ein Early Access Game, dass sich aktuell auf Version 0.9.444 befindet und uns mit klassischer Shooter-Mechanik und ausreichend Customizing überzeugen will. Ob dies dem Spiel aus der russischen Spieleschmiede AbsolutSoft gelingt, haben wir einfach mal selber überprüft. Die Ergebnisse wollen wir euch natürlich dementsprechend präsentieren.

Simples Setting für ein simples Spiel

Bei Hired Ops handelt es sich um ein sitzungsbasiertes Onlinespiel. Deshalb sind keine großen Worte, Intros oder Storysequenzen nötig um euch in die Spielwelt einzuführen. Das Setting gestaltet sich also simpel: Ihr seid Söldner, eure Gegner sind Söldner und alle Konflikte sind Söldner gegen Söldner. Viel mehr braucht man nicht zu sagen, immerhin geht es hier in verschiedenen Spielmodi nur darum, euch gegenseitig wegzupusten. Das ist absolut nicht als negatives Merkmal zu verstehen, sondern viel mehr eine Konzentration auf das Wesentliche. Hired Ops will nicht mit tiefgreifenden Handlungen überzeugen, sondern durch seine Online-Gefechte und weitreichendes Customizing.

Die Schlacht beginnt im Menü

Bevor wir uns wirklich in das virtuelle Feuergefecht gegen allerlei Söldner begeben, müssen wir unseren Soldaten bestmöglich auf seine Aufgaben vorbereiten. Hier hebt sich Hired Ops von anderen Konkurrenten deutlich ab. Selbstverständlich sind Waffen, Aufsätze, Granaten und Tarnungen in allerlei möglichen Kombinationen erhältlich, sondern auch der Soldat selbst muss unserem Spielstil entsprechend gewählt werden.

Je nach gewählter Klasse kommt nämlich jeder Charakter mit einem eigenen Skill-Tree. Dieses, für Shooter unübliche, Element erlaubt es euch, je nach Spielstil den Soldaten auf das Gefecht vorzubereiten. Ob Brute-Force-Attack, schleichender Meuchelmörder oder geduldiger Scharfschütze, die Möglichkeiten sind euch gegeben. Was genau euch für Möglichkeiten offen stehen, zeigt euch das Video der Entwickler selbst: