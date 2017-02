Preview: Ghost Recon: Wildlands – So bewerten wir die Closed Beta

Ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, einen Teil der Ghost Recon Reihe zur Gänze zu spielen. Ich habe mich immer mit den Demos oder einem Anspielen bei Freunden zufrieden gegeben. Schade eigentlich. Nach meiner jetzigen Auffassung wird sich daran allerdings nichts ändern.

Ghost Recon: Wildlands begeistert durch seine offene Spielwelt und durch die schier endlosen Möglichkeiten, einen Einsatz auszuführen. Leider ist das auf lange Sicht gesehen das Einzige, was ich dem Titel abgewinnen kann. Dass bei einer Closed Beta noch einige Bugs und Balancing Probleme geben kann, ist offensichtlich. Dafür gibt es diese Vorab-Testversionen ja schließlich. Dennoch gibt es viel zu viele Dinge, die mir negativ aufgefallen sind.

Eine offene Spielwelt muss den Spieler fesseln, ihn an diese Welt binden, sodass er alles über diese Welt herausfinden möchte und sich so der Story, die über die Welt verteilt ist, widmet. Dazu gehören die Details, die die Immersion vorantreiben damit die Welt glaubhaft ist. Leider ist sie das in der Beta nicht gewesen. Die Fahrphysik ist ein komplettes Desaster. Dass Ghost Recon keine Fahrsimulation sein soll, ist offensichtlich. Dennoch hätte man sich hier ein wenig mehr Mühe geben sollen. Gleiches gilt für die Flugeigenschaften der Flugzeuge und Helikopter. Auch fehlt es der Welt an Dynamik. Man streift durch die Dörfer, tötet die Santa Blanca Gefolgsleute und das war’s. Beim nächsten Mal, wenn man in dieses Dorf kommt, sind die Gefolgsleute wieder da, als ob nichts gewesen wäre und das Spiel wiederholt sich ab hier. Diese Eigenschaften des Spiels stören die Immersion meiner Meinung nach sehr und daher fand ich das Spiel nach einigen Missionen bereits sehr repetitiv und langweilig.

Natürlich sollte man aber ein Auge auf die eigentlichen Werte eines Ghost Recon werfen. Die Taktischen Kämpfe und das Waffenhandling. Diese sind, kurz gesagt, wirklich klasse. Die vielen verschiedenen Möglichkeiten des Angriffs fühlen sich alle einzigartig an und man erhält immer wieder verschieden verlaufende Kämpfe. Die Waffen fühlen sich effektiv und sauber an und erzielen immer das gewünschte Ergebnis. Leider ist der Schwierigkeitsgrad in der Beta relativ niedrig, was auf Dauer leider auch etwas langweilig wird, da man alle Gegner gemütlich aus der Entfernung mit der Scharfschützengewehr töten kann. Dennoch ist den Entwicklern hier meiner Meinung nach fast alles gelungen, was sie versprochen haben.

Abschließend möchte ich sagen, dass Ghost Recon: Wildlands Spaß gemacht hat, aber irgendwann langweilig wurde, weil man durch die vorher erwähnten Ungenauigkeiten nicht in die Welt hineingezogen wird und man so nur Kampf nach Kampf durchzieht. Wirklich schade, weil die Kämpfe sind wirklich sehr gelungen.