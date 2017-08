Preview: Epic Loon – Angriff auf VHS-Kassetten

Wer dachte, die 90er wären vorbei, hat ihre glückliche Wiederbelebung in sämtlichen Bereichen zwischen Mode, Politik und Unterhaltung verpasst. Mit Epic Loon gesellt sich ein weiteres Spiel dazu, das Entwicklern die Möglichkeit gibt, ihre Kindheit wiederzubeleben. Tatsächlich funktioniert dieses Prinzip in diesem Fall erstaunlich gut.

Es ist eben nicht leicht.

Epic Loon erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der vor dem Fernseher sitzt, Chipskrümel auf seinem Bademantel verteilt und eine VHS-Kassette nach der anderen in seinen Videorekorder schiebt. Es kommt, wie es kommen muss und das Gerät verschleißt. Im Ersatzgerät verstecken sich allerdings Aliens, die dem jungen Mann fortan das Gucken schwer machen. Da kommen Spielerinnen und Spieler ins Spiel – oder eben in den Film. In Epic Loon bestehen die Level aus Szenen aus Nosferacula, Jurassic Land, Alienator und Grojira.

Ziel des Spiels ist es, die kleinen Wesen über Hindernisse hinweg und trotz herausfordernder Steuerung ins Licht zu führen. Letztendlich ist das Spiel ein Platformer, ein Adoptivkind der 90er Jahre. Die Story-Kampagne ist schwerer als der Multiplayer, zusätzlich gibt es Hardcore und Speedrun Modi. Als unterhaltsame Abwechslung mit Freunden ist das Spiel sehr gelungen, auch als Rage Quit-und-doch-nochmal-anmachen-Spiel kann es begeistern. Ende des Jahres soll Epic Loon erscheinen und wird voller Zitate, Provokationen und Abstrusität sein.

Fazit