Preview: Divinity: Original Sin 2 – Fantastisches Fantasy

Mit dem Vorgänger konnten wir schon in das tolle Fantasy-Universum rund um die Quellenmagie einsteigen. Umso erfreulicher ist es, dass Divinity: Original Sin 2 nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne uns zurück in dieses Setting bringt. Das selbständige Quest-System, die taktischen Kämpfe und die interessante Coop-Dynamik konnten uns beim Vorgänger schon überzeugen. Was davon wiederkehrt und noch einiges mehr wollten wir im Laufe der gamescom 2016 herausfinden und haben das Spiel gezeigt bekommen.

Wir wurden direkt begrüßt vom Executive Producer, David Walgrave, höchstpersönlich und durften in einen kleinen Raum eintreten, in dem bereits mehrere Bildschirme und Rechner aufgebaut waren. David startet direkt mit einem Schwall von Wörtern, immerhin ist Divinity: Original Sin 2 riesig und es gibt viel zu erzählen und die Begeisterung war David anzuhören. Wie in beinahe jedem Rollenspiel beginnen wir mit der Charaktererstellung.

Unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Wege

Bei einem der gängigsten Elemente eines Rollenspiels, hebt sich Divinity bereits von der Konkurrenz ab. Die Charakterstellung ist mit so vielen Facetten ausgestattet, die den Spielverlauf beeinflussen werden, dass man hier schon genau überlegen sollte, welche Wahl getroffen wird. Wir sprechen hierbei nicht um das Äußerliche des Charakters (Rasse, Aussehen etc. sind in bis zu einem gewissen Grad wählbar), sondern um den Hintergrund unseres Charakters.

Zum einen ist es uns möglich zwischen vorgefertigten Hintergrundgeschichten zu wählen, die für jeweilige Charaktere maßgeschneidert sind oder uns über ein Tag-System eine eigene Hintergrundgeschichte zu basteln. Der Hintergrund unseres Charakters spielt eine wichtige Rolle im Spielverlauf, denn er beeinflusst maßgeblich wie NPCs auf euch reagieren. So können je nach Charakter unterschiedliche Dialoge auftreten, die Startzuneigung variieren oder sogar ganze Handlungsstränge auftauchen, die es bei anderen nicht geben würde.

Spieler verraten Spieler, wer vertraut wem?

Der wichtigste und wegweisendste Aspekt der Charaktererstellung ist die Definition der eigenen Origin-Quest. Resultierend aus dem Hintergrund des Charakters, hat jeder dieser spielbaren Personen eine maßgeschneiderte Quest, welche an den Hintergrund anknüpft. Der Clou: Origin-Quests können sich durchaus gegenseitig ausschließen!

Spielen wir also im Koop, kann es durchaus sein, dass mein Mitspieler den NPC, welchen ich retten möchte, umbringen will. Es steht den Spielern frei sich über den Inhalt ihrer Origin-Quest auszutauschen, aber das mag in Anbetracht der Exklusivität nicht immer die beste Lösung sein. Eine kreative Idee also, die zum einen die Individualität des einzelnen Spielers fördert und zum anderen für gutes Teamplay sorgt. Und wenn wir schon vom Teamplay sprechen, können wir auch gleich mit dem Koop fortfahren.