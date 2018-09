Preview: Die gamescom 2018 Highlights von Spike Chunsoft

Spike Chunsoft hatte zur gamescom 2018 drei Spiele im Gepäck. Zum einen die beiden Visual-Novels 428: Shibuya Scramble und Steins;Gate Elite. Zum anderen das Fighting Game Fire Pro Wrestling World.

428: Shibuya Scramble – Live-Action Abenteuer in Japan

Bei 428: Shibuya Scramble handelt es sich um ein Visual-Novel Abenteuer mit Live Action Bildern. 50 verschiedene Enden erwarten euch in dem Spiel und garantieren so einen Wiederspielwert. Insgesamt fünf spielbare Charaktere stehen euch zur Verfügung, zwischen denen ihr jederzeit wechseln könnt, um die Geschichte aus anderen Perspektiven zu erleben. Das Wechseln zwischen den Charakteren ist auch zwingend nötig, weil ihr manchmal nur vorankommt, wenn ihr zu einem anderen Charakter wechselt. Gemeinsam müssen sie nämlich einen ungewöhnlichen Kidnapping-Fall lösen.

Der typische, japanische Humor darf bei einem solchen Spiel natürlich nicht fehlen, weswegen einer der Hauptcharaktere einfach durchgängig in einem Katzenkostüm auftritt. Vertont sind die Texte allerdings nicht und Englischkenntnisse benötigt ihr auch. Am 24. September wird der Titel für PS4 und PC erscheinen.

Fire Pro Wrestling World – Ready to Battle!

In Fire Pro Wrestling World könnt ihr euren eigenen Wrestler kreieren. Ihr könnt euren Charakter nicht nur optisch anpassen, sondern auch aus über tausend verheerenden Moves wählen. Selbst den Ring und sogar den Schiedsrichter könnt ihr personalisieren.

Optisch soll Fire Pro Wrestling World Retro-Feeling auslösen, der Grafikstil erinnert stark an Arcades. Selbst die Regeln könnt ihr modifizieren, bestehend aus den Modi Deathmatch (Stahlkäfig, Stacheldraht oder Landminen), MMA-Regeln und No-Holds Grusome Fighting. Auch eine Online-Multiplayer-Funktion ist enthalten, in der ihr Matches, Tournaments, Leagues, Battle Royals und Championships austragen könnt. Erscheinen wird das Spiel am 28. September für PS4 und PC.

Steins;Gate Elite – Im Zeichen des Animes

Auch bei Steins;Gate Elite handelt es sich um eine Visual Novel, welche 2019 für PS4, Switch und PC erscheinen soll. Die Visual Novel wird mit japanischer Sprachausgabe und englischen Texten erscheinen. Die Zwischensequenzen aus Steins;Gate Elite werden vom Anime übernommen und sollen zusätzlich Szenen von White Fox enthalten.

Die PS4 und die PC Versionen werden zudem Steins;Gate Phenogram enthalten, welches nochmal zusätzliche Spielzeit mit sich bringt. Die Nintendo Switch Version wird einen anderen Zusatzinhalt bekommen, nämlich eine 8-Bit-Version von Akihabara.