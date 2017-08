Pokémon Ultrasonne & Ultramond – Neue Form von Wolverock

Bekanntermaßen arbeitet Nintendo derzeit an zwei neuen Pokémon-Edition, nämlich Pokémon Ultrasonne & Ultramond. Auch hier führt uns unser Abenteuer wieder in die Alola-Region und soll eine alternative Handlung zu Sonne & Mond bieten sowie ein paar neue Taschenmonster.

Bereits bekannt ist, dass die zwei Legendären Pokémon Solgaleo und Lunala mit neuen Versionen aufwarten. Nun gesellt sich ein weiteres Taschenmonster hinzu, welches ebenfalls eine neue, exklusive Version spendiert bekommt. Die Rede ist von dem Steinwolf Wolverock, der eine Zwielichtform in Ultrasonne & Ultramond haben wird.

Die Farbe von Wolverocks Körper sowie die Augen unterscheiden sich in der Zwielichtform von den bereits bekannten Tagform und Nachtform. Die Zwielichtform von Wolverock könnt ihr nicht einfach in der freien Wildbahn finden. Wie ihr allerdings an diese spezielle Form des Pokémons dann kommt, wollte Nintendo noch nicht verraten und erst später enthüllen.

Welche weitere neue und exklusive Taschenmonster in den zwei neuen Editionen auf uns warten, müssen wir mit Spannung abwarten. Auch ob sich gänzlich neue Pokémon darunter befinden werden oder wir es lediglich mit neuen Versionen der bereits bekannten Taschenmonster zu tun bekommen, ist noch nicht klar.

Pokémon Ultrasonne & Ultramond werden am 17. November 2017 für 3DS erscheinen. Auch besonderes, spezial Editionen wurden bereits angekündigt.