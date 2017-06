Heute Mittag fand eine Nintendo Direct ganz im Zeichen der geliebten Taschenmonster statt. Auf dieser wurde unter anderem Pokémon Ultrasonne & Ultramond für 3DS angekündigt. Eine Ankündigung auf eine erhoffte Sternen-Edition für die Switch, blieb jedoch aus.

Nicht nur uns konnte die neue Alola-Region begeistert, sondern kamen allgemein die neuen Pokémon-Ableger Sonne und Mond gut an. Daher wird sich Nintendo wohl gedacht haben, das Abenteuer in der Alola-Region noch nicht zu beenden, denn wie die Namen der neuen Ableger unschwer erkennen lassen, spielt auch Ultrasonne und Ultramond in der, an Hawaii angelehnten, Alola-Region.

Nintendo verspricht hier eine alternative Handlung und ein paar neue Taschenmonster, die in den letzten Editionen noch nicht vorhanden waren. Zudem wird es neue, abgeänderte Versionen der beiden legendären Pokémon Lunala und Solgaleo geben. Diese sind im gezeigten Trailer auch zu sehen, den ihr ab Minute 6:06, im unten eingebundenen Video, finden könnt.

Zudem sollen noch weitere neue Features mit an Bord sein. Erscheinen sollen Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond im November 2017.