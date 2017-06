Pokémon Tekken DX – Gameplay-Videos

Schon vor der E3 2017 hat Nintendo mitgeteilt, dass Pokémon Tekken DX für die Nintendo Switch erscheinen wird. Im Rahmen der E3 wurde allerdings neues Gameplay-Material zum Pokémon-Prügler gezeigt.

Vor allem könnt ihr in den Gameplay-Videos auch einen Blick auf die neuen Pokémon werfen, die zuvor lediglich in der Arcade-Version verfügbar waren. Zu diesen zählen: Impoleon, Silvarro, Glibunkel, Darkrai und Scherox. Auch neue Helfer-Pokémon sind mit am Start, darunter Flamiau und Robball.

Grundsätzlich wird sich der Switch-Port von der Wii U-Version nicht viel unterscheiden, einzig das Kampfsystem soll auf die Joy-Con zugeschnitten werden. Natürlich könnt ihr den Titel sowohl im Handheld als auch TV-Modus spielen. Auch ein neuer Modus wird es noch geben, den sogenannten Teamkampf. Hier wählt jeder Spieler drei Taschenmonster aus und treten dann gegeneinander an. Gewonnen hat derjenige, der zuerst alle drei Pokémon des Gegners besiegt hat.

Erscheinen soll das Beat’em up am 22. September 2017.