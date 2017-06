Pokémon Tekken DX – Für Switch angekündigt

Vor wenigen Tagen tauchte das Gerücht auf, dass das Fighting-Game Pokémon Tekken einen Switch-Port erhalten wird. Grund zu der Annahme war ein Arcade-Stick für Switch, den ein japanischer Händler listete, der mit dem Pokémon-Prügler kompatibel sein soll.

Wie sich auf der heutigen Nintendo Direct bestätigte, wird das Beat’em Up tatsächlich einen Port erhalten, unter dem Namen Pokémon Tekken DX. Grundsätzlich handelt es sich hier lediglich um eine Umsetzung des Wii U-Titels ähnlich wie bei Mario Kart 8 Deluxe. Das Kampfsystem soll allerdings auf die Joy-Con-Controller zugeschnitten werden und ein paar neue Kämpfer erhalten Einzug.

Bei den neuen Kämpfern handelt es sich um die Taschenmonster, die bereits auf der Arcade-Fassung hinzugefügt wurden. Kurzum umfasst dies: Scherox, Impelion, Glibunkel, Darkrai und Silvarro.

Pokémon Tekken DX wird am 22. Semptember 2017 für Switch erscheinen. Auch wenn auf der Nintendo Direct bereits viel Gameplay gezeigt wurde, so wurde der Switch-Port auch ins E3 2017 Line-Up aufgenommen. Es ist also davon auszugehen, dass dort noch mehr Gameplay-Material gezeigt wird.