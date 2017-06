Pokémon Switch – Handelt sich um ein klassisches Rollenspiel

Auf der E3 2017 hat Nintendo, fast schon beiläufig, ein Pokémon-Hauptspiel für Nintendo Switch angekündigt, was Fans mehr als überrascht hat. Bei Pokémon Switch soll es sich um ein klassisches Rollenspiel handeln, etwas was sich Fans schon lange für eine Heimkonsole wünschen.

Reggie Fils-Aimé, Präsident von Nintendo of America, lieferte nochmal die Gewissheit, dass es sich wirklich um ein klassisches Rollenspiel handelt. In einem aktuellen Interview erklärte er, dass der neue Pokémon Switch Titel eine traditionelle Finde-, Kämpfe-, Trainiere-Erfahrung wird.

We interviewed Reggie:

*Metroid Prime 4 will be "a first-person adventure"

*Pokemon RPG "a traditional find, battle, train type experience"

— Yuji Nakamura (@ynakamura56) June 14, 2017