Pokémon Sonne und Mond – Pokédex dank Demo geleakt

Seit heute ist die Demo von Pokémon Sonne und Mond im eShop herunterladbar, doch in der Demo steckt viel mehr als man auf den ersten Blick sieht. Fündige Sucher haben sich nämlich etwas durch die Demo und deren Daten gewühlt und haben einige interessante Sachen herausgefunden.

Daher hier eine fette Spoiler Warnung. Wer nicht schon vorab wissen möchte, auf welche, noch eigentlich unbekannte Pokémon er trifft oder andere geleakte Informationen haben möchte, sollte nun nicht mehr weiter lesen.

So wurden knapp 800 Pokémon in den Daten entdeckt, was dem kompletten Pokédex aus Sonne und Mond entsprechen sollte. Neben neuen Pokémon wurden auch zahlreiche weitere Alola-Formen entdeckt, zu einigen Pokémon sind sogar schon Sprits bekannt, die ihr in den Videos vorfinden könnt. So wird z.B. die Evolutions-Reihe von Kleinstein und Digda ebenfalls eine Alola-Form bekommen. Zudem wurden noch Sprites von Ash-Pikachu entdeckt.

Ein weiterer sehr interessanter und wichtiger Punkt ist die letzte Entwicklung der Starter-Pokémon. Ihr erinnert euch an den Leak der dritten Entwicklung der Starter? Wie sich nun bestätigt, hat sich dieser Leak wohl bewahrheitet. So wird Robball tatsächlich zu einer Meerjungfrau, Flamiau zu einer Kampf-Katze und Bauz zum Robin Hood. Gerade bei Roballs zweiten Entwicklung wurde schon lautstark diskutiert, das Pokémon sei zu feminin. Wie findet ihr die Entwicklungen letztendlich?

aaaaand there they are pic.twitter.com/vxXSK3dQm3 — Ryan (@TKOWL) 18. Oktober 2016

Auch interessant dürfte sein, dass die beiden Legendären-Pokémon Solgaleo und Lunala eine Vorentwicklung haben. Außerdem sind einige Sprits der Shiny-Varianten diverser Pokémon ebenfalls zu sehen.

Pokémon Sonne und Mond werden am 23. November für 3Ds erscheinen.