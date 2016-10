Pokémon Sonne und Mond – Neue Pokémon aus der CoroCoro

Wie üblich präsentiert uns das japanische Magazin CoroCoro, schon vorab, ein paar neue Pokémon und Infos aus Pokémon Sonne und Mond. Neben einer Alola-Form gibt es auch neue Weiterentwicklungen, in der neusten Ausgabe, zu entdecken.

Zuerst wird die Weiterentwicklung von Typ: Null vorgestellt, dieser bekommt einen weißen Look und verliert vor allem seine Maske. Im japanischen wird das Pokémon Silvadi heißen. Zudem hat Silvadi eine interessante Fähigkeit. Mithilfe eines Items kann Silvadi seinen standartmäßigen Normal-Typen ganz einfach in einen der 18 anderen Typen verändern. Nähere Informationen gibt es dazu bezüglich nicht, es bleibt also abzuwarten ob man dafür ein einziges Item benötigt um den Typen zu ändern oder ob es für jeden anderen Typen auch ein anderes Item gibt.

Zudem wurden beide Weiterentwicklungen des kleinen Drachen-Taschenmonsters Miniras vorgestellt. Auch wenn der Drache eigentlich mehr wie ein Dinosaurier aussieht, oder was meint ihr? Jedenfalls entwickelt sich Miniras (im japanischen Jangmo-o) erst zu Jarango und dann zu Jaranga. Natürlich sind die Weiterentwicklungen lediglich die japanischen Namen, wie diese hierzulande benannt werden, werden wir erst noch erfahren.

Und zu guter Letzt wurde eine weitere Alola-Form präsentiert, nämlich die von Sleima. Neben dem Gift-Typen besitzt das Alola-Sleime auch den Unlicht-Typen. Außerdem sind auf den CoroCoro-Seiten noch ein paar Gameplay-Szenen zu sehen.

Pokémon Sonne und Mond wird am 23. November für 3Ds erscheinen und wie kürzlich bestätigt wurde ohne 3D-Effekt.