Pokémon Sonne und Mond – Launch-Trailer

Endlich kann die Reise in die tropische Alola-Region von Pokémon Sonne und Mond beginnen. Pakt also die Reisetasche, schnappt euch euren Rucksack sowie eure Pokébälle und am besten noch eine Sonnenbrille und auf ins neue Abenteuer. Da lasen sich die kommenden Wintertage doch bestimmt locker überstehen.

Um den heutigen Tag gebührend zu feiern und den Launch der zwei neuen Pokémon Editionen zu feiern, darf natürlich ein passender Launch-Trailer nicht fehlen. Hier könnt ihr nochmal allerlei Eindrücke sammeln, was euch in Alola so erwarten wird. Denn mit Pokémon Sonne und Mond gibt es so einige Veränderungen im Pokémon Universum. Nicht nur Alola-Formen von altbekannten Pokémon sondern z.B. auch die Inselprüfungen die Anstelle von Arenen treten.

Pokémon Sonne und Mond ist ab heute für den Nintendo 3DS, im Handel zu finden.