Pokémon Sonne und Mond – Holt euch die Mega-Steine für Mewtu

Einmal mehr spendieren Game Freak uns Mega-Steine via Code um diversen Taschenmonstern in Pokémon Sonne und Mond zur Mega-Evolution zu verhelfen. Diesmal ist das legendäre Pokémon Mewtu an der Reihe.

Solltet ihr also an einem Mega-Mewtu X oder einem Mega-Mewtu Y interessiert sein, dann solltet ihr diese Gelegenheit nicht verpassen. Um an den Mewtunit X und Mewtunit Y zu kommen, müsst ihr ganz einfach im Hauptmenü auf Geheimgeschehen gehen, dort dann Geschenk empfangen auswählen und per Seriencode empfangen.

Der Seriencode lautet: M2DESCENT

Jetzt müsst ihr nur noch mit dem Lieferanten im Pokémon-Center sprechen und danach werdet ihr beide Mega-Steine erhalten und könnt eurem Mewtu zu neuer Stärke verhelfen.