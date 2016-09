Pokémon Sonne und Mond – Etliche neue Infos im neuen Trailer

Wer denkt, dass langsam mal alles zu Pokémon Sonne und Mond gesagt sei und sämtliche Informationen derweil preisgegeben sind, der irrt. Nintendo und Game Freak scheinen noch lange nicht alles gesagt zu haben und scheinen schier unendlich viele neue Informationen zum Spiel in der hinter Hand zu halten. Einige weitere neue Informationen wurden mit dem heutigen Trailer enthüllt.

Erstmals ging man genauer auf die Versionsunterschiede ein. Neben den legendären Pokémon Solgaleo und Lunala gibt es noch weitere Dinge, die die Editionen voneinander unterscheidet. Wie in den vorherigen Editionen wird es auch das ein oder andere wilde Pokémon nur in der einen oder der anderen Edition geben, genaueres ist dazu noch nicht bekannt, dafür wurde aber gesagt, dass sich auch die Herrscher-Pokémon in den Editionen unterscheiden. Zudem ist der Verlauf der Zeit völlig anders. Pokémon Sonne folgt der Uhrzeit des 3DS, während in Pokémon Mond die Geschehnisse um 12 Stunden versetzt sind. Heißt konkret, wenn es in Pokémon Sonne helllichter Tag ist, ist es in Pokémon Mond Nacht.

Auch neue Charaktere wurden vorgestellt, die Teil einer Organisation sind, nämlich der Aether-Foundation (offiziell geschrieben: Æther Foundation). Diese kümmern sich um den Schutz und die Behandlung verletzter Taschenmonster auf Alola, zudem gehen sie verschiedenen Forschungsprojekten nach. Ihr Hauptsitz ist auf eine, von ihnen selbst, künstlich erschaffenen Insel, dem Aether-Paradies. Die Präsidentin der Organisation ist die blondhaarige Samantha. Außerdem vorgestellt wurde Fabian der Regionalleiter und Pia de Vize-Regionalleiterin der Organisation.

Weiter geht mit den Ultrabestien. Geheimnisvolle und mysteriöse Wesen die über gewaltige Kräfte verfügen und daher eine Bedrohung für Mensch und Pokémon darstellen. Hierbei handelt es sich offenbar um eine völlig neue Art von Lebewesen. Die Aether-Foundation versucht unter anderem das Geheimnis dieser Ultrabestien zu lösen und betreibt Nachforschungen auf diesem Gebiet. Die erste Ultrabestie wurde auch gleich im Trailer vorgestellt und trägt den Codenamen UB-01.

Auch neue Pokémon dürfen natürlich im Trailer nicht fehlen. So wurde das skurrile Pokémon Typ:Null vorgestellt. Es trägt den Typ Normal und verfügt über die Fähigkeit Kampfpanzer. Das Taschenmonster soll gar von Menschen erschaffen sein, um die Stärke unterschiedlicher Pokémon zu vereinen. Die Maske, die es trägt, dient dazu seine wahre Macht kontrollieren zu können. Da die Maske allerdings sehr schwer ist, verringert es sein Tempo.

Der kleine Drache Miniras ist das zweite neue Taschenmonster, das im Trailer vorgestellt wird. Miniras hat die Fähigkeiten Lärmschutz und Kugelsicher. Die Schuppen an seinem Kopf kann er sowohl offensiv als auch defensiv verwenden. Es ist ein Pokémon das vor Mut und Tapferkeit trotzt.

Zuletzt wird noch die Alola-Form von Rattikarl vorgestellt, da zuvor schon Alola-Rattfratz gezeigt wurde. Auch Alola-Rattikarl ist vom Typ Unlicht und Normal und hat den schwarzen Look, ist allerdings diesmal wesentlich rundlicher als seine altbekannte Kanto-Form. Da diese Taschenmonster hauptsächlich in Städten wohnen und dementsprechend sich nahrhaft ernähren haben sie ein stämmigeres Aussehen als ihre normale Form.

Mochtet ihr Pokémon Snap? Dann wird euch dieses Feature vielleicht erfreuen, denn an festgelegten Stellen könnt ihr mit der Pokémon-Sucher Funktion Fotos von wilden Pokémon schießen. Diese Werke könnt ihr dann anschließend mit Freunden teilen. Das erinnert doch zumindest ein wenig an Pokémon Snap.

Kennt ihr noch Dexio und Sina? Die beiden sollten euch aus Pokémon X und Y bekannt sein. Auch die beiden werdet ihr im Laufe eures Abenteuers begegnen und von ihnen erhaltet ihr das Item Zygarde-Würfel. Damit sollt ihr die verschiedenen Zygarde-Kerne und Zellen auf ganz Alola suchen. Aber seht einfach selbst im neuen Trailer.

Puh! Ziemlich viele neue Informationen. Pokémon Sonne und Mond werden am 23. November 2016 für 3DS erscheinen, also mal gespannt wie viele neue Informationen bis dahin noch bekommen werden. Solltet ihr schon genug gesehen haben und das Spiel ohnehin wollen, dann könnt ihr es euch auch direkt vorbestellen.