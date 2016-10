Pokémon Sonne und Mond – Die Trainer Rot und Blau sind auf Alola

Zu Pokémon Sonne und Mond wurde ein neuer Trailer veröffentlicht der neben Neuen Pokémon auch, nun offiziell, die dritte Entwicklung der Starter vorstellt. Viel interessanter und überraschender als die neuen Pokémon sind allerdings die Stargäste auf Alola, so werden nämlich Rot und Blau in Pokémon Sonne und Mond anzutreffen sein.

Wie vorab schon mehrfach geleakt wurde, haben sich nun die dritte Entwicklung der Starter-Pokémon bewahrheitet und werden erstmals offiziell vorgestellt. Zudem bekommt ihr in dem Trailer, noch das Alola-Snobilicat zu sehen und die anderen Schutzpatronen der verschiedenen Inseln.

Letztendlich kündigt der Trailer auch an, dass Rot und Blau im neuen Abenteuer anzutreffen sind. Ihr kennt Rot und Blau nicht? Dann habt ihr ganz schön was in der Pokémon-Geschichte verpasst, denn diese beiden sind wohl die legendärsten Trainer überhaupt. Die beiden sind von den aller ersten Editionen bekannt und wer Pokémon Origins gesehen hat, sollte ebenso mit den beiden vertraut sein. Zudem ähnelt Rot Ash und Blau Gary, den zwei Charakteren die aus dem Pokémon Anime bekannt sind.

Allem Anschein nach hat sich Game Freak diesmal wirklich viel für die neue Generation einfallen lassen und wir dürfen sehr gespannt sein auf das neue Abenteuer in der Alola Region. Pokémon Sonne und Mond werden am 23. November für den 3DS erscheinen.