Pokémon Sonne und Mond – Charaktergestaltung und vieles mehr

Im neuen Trailer zu Pokémon Sonne und Mond präsentieren Nintendo und The Pokémon Company das individualisieren des eigenen Charakters. So kann man anscheinend wieder die Haarfarben und Frisuren ändern sowie seinem Charakter etliche, unterschiedliche Kleidungsstücke verpassen. So könnt ihr euren Pokémon Trainer ganz nach eurem Geschmack individualisieren.

Auch Pokémon Amie ist wieder mit dabei, bekannt aus Pokémon X und Y. Hier könnt ihr eure Pokémon streicheln, füttern und mit ihnen spielen um eure Zuneigung und Vertrauen zueinander zu stärken.

Zudem scheinen wohl weitere Z-Attacken im Trailer vorgestellt zu werden sowie zwei neue Affen-Pokémon. Der Trailer ist zur Zeit nur auf Japanisch verfügbar, aber die Bilder sprechen auch so für sich.

Zu guter Letzt, könnt ihr noch Wuffels Weiterentwicklung in Aktion sehen, nämlich Luganrugan, welches zuvor schon von der CoroCoro geleakt wurde. Wuffels hat nämlich zwei mögliche Weiterentwicklungen, zum einen die Wolf-Form und zum anderen die Werwolf-Form.

Pokémon Sonne und Mond wird am 23. November 2016 für 3Ds erscheinen.