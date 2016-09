Pokémon Sonne & Mond – Wuffels Weiterentwicklung

Und wieder einmal verrät unser japanisches Lieblings Magazin, die Coro Coro, weitere Dinge zu den kommenden Editionen Pokémon Sonne & Mond. So werden im Heft zum einen Wuffels Weiterentwicklung, aber auch zwei neue Ultrabestien vorgestellt.

Wuffels Weiterentwicklung wird Lugarugan heißen, zumindest im japanischen und diese Weiterentwicklung wird es in zwei verschiedene Varianten geben. Je nach Tageszeit wird die Weiterentwicklung eine andere, äußere Erscheinung haben, was an sich eine wirklich coole Idee ist. Konkret bedeutet dies, sollte sich euer Wuffels bei Tageslicht entwickeln wird er eine normale Wolf-Form annehmen. Entwickelt sich euer Wuffels allerdings bei Nacht, dann erhaltet ihr die Werwolf-Form. Zu dem Typen oder Fähigkeiten ist allerdings noch nichts bekannt.

Des weiteren wurden noch zwei neue Ultrabestien im Magazin gezeigt. Die beide tragen den Codenamen UB-02 Schönheit (Beauty) und UB-02 Erweiterung (Expansion). Dennoch bleibt es weiter recht rätselhaft und mysteriös was es mit den Ultrabestien genau auf sich hat.

Pokémon Sonne & Mond wird am 23. November 2016 für 3Ds erscheinen. Beide Editionen könnt ihr euch hier vorbestellen.