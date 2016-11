Pokémon Sonne & Mond – Gerücht: Stern-Edition wird auf der Switch erscheinen

Kurz vor dem europäischen Launch von Pokémon Sonne & Mond gibt es einen richtigen Kracher aus der Gerüchteküche! So soll es im Jahr 2017 mit Pokémon Stars einen dritten Ableger der aktuellen Generation für die Nintendo Switch geben.

So berichten die Kollegen von eurogamer darüber, dass sich der Titel bereits seit geraumer Zeit in Entwicklung befindet un den Codenamen Pokémon Stars trägt. Dabei handelt es sich um die dritte Edition der Sonne/Mond-Generation. In der Vergangenheit gab es bereits des öfteren nach einiger Zeit eine weitere Edition, die das Spiel erweitert hat. So wie zum Beispiel mit Pokémon Gelb in der ersten Generation.

Das Interessante daran ist jedoch, dass der Titel auf der Nintendo Switch erscheinen soll und somit der erste Haupt-Ableger des Franchises ist, der für eine große stationäre Konsole von Nintendo erscheint. Die dritte Edition wurde in der Polishing-Phase der 3DS-Ableger auf Halde gelegt, doch nun scheinen die Arbeiten weiter zu gehen. So ist die Rede davon, dass es Features geben soll, die es so nicht auf den Handheld geschafft haben.

So solltet ihr den selben Artstyle, Routen und Umgebungen erwarten – Nur in einer schöneren Grafik. Weiterhin werdet ihr die Taschenmonster innerhalb der drei Editionen tauschen können.

Erscheinen soll Pokémon Stars wohl gegen Ende des Jahres 2017.