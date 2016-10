Pokémon Sonne & Mond – Demo-Termin, Mega-Entwicklung und mehr

Mit einem neuen Trailer hat Nintendo allerhand Informationen zu Pokémon Sonne & Mond veröffentlicht.

Die wichtigste Nachricht zuerst: Am 18. Oktober wird eine spezielle Demo erscheinen, in der ihr einen Blick auf die neuen Ableger werfen dürft. Als Boni erhaltet ihr dort ein Ash-Quajutsu, das ihr in die Vollversion übernehmen könnt.

Weiterhin wird es die bereits bekannten Mega-Entwicklungen auch in den neuen Ablegern des Franchises geben. Weitere Informationen zu den Entwicklungen der Starter-Pokémon, den Online-Features und weiteren Sachen, erhaltet ihr im offiziellen Trailer.

Übrigens sollen am 14. Oktober noch weitere Neuigkeiten zum Spiel folgen.