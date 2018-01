Pokémon – Mehrere Titel in Arbeit?

Dass wir in der Zukunft mit einem vollwertigen Pokémon Ableger auf Nintendo Switch beglückt werden, ist mittlerweile bekannt. Doch wie geht es sonst so weiter?

Wie es scheint, sind momentan weitere Titel in der Mache. Das legt jedenfalls ein Tweet von Pixelpar nahe, der bereits verschiedene Sachen vorhergesagt hat. So sollen sich verschiedene Titel bei Entwickler Creatures Inc. in Entwicklung befinden. Dabei soll einer auf Smartphone erscheinen, während die Plattform der anderen nicht bekannt ist.

Creatures Inc. are working on multiple new Pokemon titles. One of these titles will be released on smartphones. Not as exciting as Pokemon Switch info, but that's all I've got right now.

— Pixelpar (@pixelpar) January 5, 2018