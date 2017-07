Pokémon GO – Zum Jubiläum Pikachu mit Ash-Mütze

Es ist kaum zu glauben, denn es fühlt sich an als wäre es erst gestern gewesen, dass der riesige Hype rund um Pokémon GO ausbrach, als etliche Menschen mit ihren Smartphones durch die Straßen zogen, gar Brücken versperrten und die App allgemein für allerlei kuriose, witzige und großartige Schlagzeilen sorgte. Nun feiert Pokémon GO tatsächlich sein einjähriges Jubiläum.

Anlässlich des Jubiläums haben Niantic und The Pokémon Company bekannt gegeben, dass ihr ab sofort bis zum 24. Juli ein besonderes Pikachu fangen könnt. Genauer handelt es sich hier um ein Pikachu, welches die Mütze von Ash aus der bekannten Pokémon-Animeserie trägt.

Des Weiteren wird im Store die limitierte Anniversary-Box vergünstigt angeboten. Diese enthält Inkubatoren, Max Revives, Ultrabälle und einen Raid Pass. Der Rabatt wird nur für kurze Zeit im In-Game-Shop verfügbar sein.