Wie Niantic nun bekannt gegben hat, wird es bald in Pokémon GO tägliche und wöchentliche Boni geben. Solltet ihr also vom Hype noch nicht abgesprungen sein und euch noch täglich mit dem jagen der Pokémon beschäftigen, so werdet ihr bald dafür belohnt.

Fangt ihr jeden Tag ein Pokémon, so erhaltet ihr 500 XP und 600 Sternenstaub als Belohnung. Auch für das Drehen an einem Pokéstop, erhaltet ihr 500 XP und zusätzliche Items. Solltet ihr sogar sieben Tage in Folge ein Pokémon fangen erhaltet ihr dafür gar 2.000 XP und 2.400 Sternenstaub. Auch für den Besuch eines Pokéstops sieben mal in Folge, erhaltet ihr eine größere Belohnung, nämlich 2.000 XP und eine noch größere Anzahl an zusätzlichen Items.

Einen konkreten Termin für das Update gibt es noch nicht, aber ein netter Ansporn an alle Pokémon-Trainer da draußen, ist es sicherlich. Zumindest scheint Niantic an Verbesserungen bemüht zu sein.