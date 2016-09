Pokémon Go – Spieler wird live im Stream überfallen

Im New Yorker Central Park lohnt sich die Jagd mit Pokémon Go natürlich besonders. Die vielen Horrorstories, dass Spieler überfallen werden, sind mitunter wohl wahr, wie ein Video nun beweist. Der Streamer Rickeybot war des Nachts in New Yorks großer Grünanlage unterwegs und hat seine Pokémon Go-Session live übertragen. Plötzlich wurde er von hinten angegriffen und brutal niedergeschlagen. Das Smartphone filmte dies alles mit, währen die geschockten Zuschauer tatenlos zusehen mussten:

Der Tätet ist auf dem Video gut zu sehen, bevor er das Smartphone an sich nimmt und wegrennt. Ein paar unbeholfene Versuche später, das Gerät zu bedienen, bricht das Video dann auch ab. Rickeybot, dessen Twitch-Channel aktuell geschlossen ist, wurden schwere Verletzungen am Kiefer zugefügt. Die Polizei ermittelt.