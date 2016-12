Pokémon GO – So bekommt ihr Pikachu als Starter

Jeder Pokémon-Spieler stand bereits mehrfach vor der schwierigen Wahl: Welches Starter-Pokémon darf es denn sein? Vor dem Spaß kommt das große Grübeln. Und auch in Pokémon GO sind wieder Entscheidungen gefragt. Wer sich jedoch nicht auf die Möglichkeiten Glumanda, Schiggy und Bisasam beschränken will, kann mit etwas (nun ja, viel Geduld) auch mit Pikachu um die Häuser ziehen!

Die Kollegen von Polygon haben es ausprobiert. Um also in Erinnerung an die glorreichen Zeiten von Pokémon Yellow zu schwelgen, solltet ihr folgendermaßen vorgehen:

Zu Beginn, wenn ihr euer Starter-Pokémon durch den ersten Kampf wählen sollt, versucht, die drei alten Bekannten zu ignorieren und entfernt euch von eurem Startpunkt. Seid ihr weit genug weg, verschwinden alle drei und erscheinen wieder in eurer Nähe. Ihr müsst versuchen, vier Mal wegzulaufen, was euch das Spiel jedoch nicht einfach macht. GPS-Tracking und Kamera zu überlisten, ist ein fummeliges Unterfangen, denn selbst die Mitarbeiter bei Polygon haben hier laut eigener Aussage 40 Minuten gebraucht. Wie dem auch sei, beim fünften Erscheinen der ursprünglichen Starter sollte nun auch Pikachu mit von der Partie sein. Diesen könnt ihr nun mittels eines normalen Kampfes einfangen.

Wir wünschen gutes Gelingen. Teilt in den Kommentaren mit, wenn ihr Pikachu in Pokémon GO an eurer Seite habt!