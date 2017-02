Pokémon GO – Sichert euch mehr Lagerplatz

Passend zum baldigen Einzug der neuen Pokémon-Generation in Pokémon GO, hat Niantic eine Promotion angekündigt, in deren Rahmen ihr euch mehr Lagerplatz für eure Taschenmonster sichern könnt.

So wird die passende Erweiterung ab heute nur die Hälfte an PokéCoins kosten. Diese Aktion wird bis zum 28. Februar stattfinden, sodass ihr genügend Zeit habt, um euch mehr Platz für eure neuen Monster zu sichern.