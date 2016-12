Pokémon GO – Server nicht erreichbar

Ihr werdet es sicherlich selbst bereits mitbekommen haben, falls ihr in den letzten Stunden auf die Jagd mit Pokémon GO gehen wolltet: Die Server sind seit ca. 14:30 Uhr nicht erreichbar!

Der Grund dafür liegt darin, dass der Titel heute für 26 weitere Länder, wie Schweiz, Österreich oder Kroatien, verfügbar gemacht wurde, was zu einem Ansturm auf die Server sorgte.

Wann Niantic das Problem löst und ihre Kartoffeln gegen echte Server austauscht, ist bisher noch nicht bekannt. Wir können also nur warten und auf Besserung hoffen.

Meanwhile in the Pokemon Go server room pic.twitter.com/RU58it6VvH

— Mark & Becky Games (@markbeckygames) 16. Juli 2016