Pokémon GO Plus – Release-Termin enthüllt

Hui! Kaum ist die erste Welle des Hypes abgeklungen, haut Nintendo den Release-Termin des sehnlichst erwarteten Pokémon GO Plus in die Welt.

So werdet ihr ab dem 23. September die Möglichkeit haben ein schickes neues Armband zu besitzen, welches euch bei der Jagd nach den virtuellen Monstern hilft. Denn an dem Tag, wird das Zubehör, das ihr via Bluetooth mit eurem Smartphone koppelt, in Deutschland erscheinen.

Zur Kompatibilität wurde folgende Liste veröffentlicht: