Pokémon GO – Neue Koop-Features noch diesen Frühling?

In einem Blog-Beitrag haben sich die Entwickler von Pokémon Go bei ihrer Community bedankt. Anlass hierfür war das Gewinnen der Kategorie „Best Mobile and Handheld Game“ der British Academy of Film, Television and Arts Game Awards.

Niantic schreibt, dass die an die Erfolgssträhne anknüpfen möchten und auch in Zukunft das Spielerlebnis für Trainer auf der ganzen Welt weiter verbessern und um neue Dinge bereichern werden. Im letzten Satz des Beitrags heißt es:

„With spring arriving in the northern hemisphere, players can look forward to all new cooperative social gameplay experiences in Pokémon GO that will give Trainers new and exciting reasons to get back into the sunshine.“