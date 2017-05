Pokémon GO – Legendäre Pokémon im Sommer

Zuletzt wurde Pokémon GO mit der zweiten Generation bedacht und noch weitere diverse Neuerungen sollen laut Niantic folgen. Von den begehrten legendären Pokémon fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Dies soll sich allerdings bald ändern.

Wie Niantics Global Marketing Product Lead, Archit Bhargava, bei den 21. Webby Awards verkündete, soll der Sommer legendär werden! Pokémon GO räumte gleich fünf Preise bei den Awards ab, darunter den Titel des besten Mobile-Games des Jahres. In einer kurzen Rede bedankte sich Bhargava und wies darauf hin, dass sich die Community auf einen legendären Sommer freuen kann. Genauere Details nannte er zwar nicht, aber es ist stark davon auszugehen, dass die ersten legendären Taschenmonster im Sommer Einzug in die App halten.

Um welche legendären Taschenmonster es sich handelt, bleibt also abzuwarten und auch ob sie zusammen mit einem Event Einzug halten oder nicht.