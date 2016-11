Pokémon GO – Event gestartet

Nicht nur durch neue Updates soll dafür gesorgt werden, dass Pokémon GO weiterhin angesagt bleibt, sondern es sollen auch Events stattfinden.

Eines ist bereits seit ein paar Tagen aktiv. So sind seit Montag mehr Pokémon unterwegs, außerdem erhaltet ihr an PokéStops mehr Items als normal. Das Event soll noch bis zum 11. November andauern.

How about a bonus on your bonus? From Nov 7 – Nov 11, you can find more Pokémon & get more items from PokéStops! https://t.co/l13dRCPveW pic.twitter.com/4BvetrzmFK

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) 8. November 2016