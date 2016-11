Pokémon GO – Bald mit zweiter Generation?

Wer noch nicht vom Hype abgesprungen ist, der wird bemerkt haben, dass Niantic immer noch fleißig an Pokémon GO werkelt und immer mal wieder kleinere oder größere Updates bringt. So wurden zuletzt auch die Täglichen und Wöchentlichen-Boni eingeführt.

Um die fleißigen Spieler noch weiter Langzeit zu motivieren könnte bald die zweite Generation Einzug erhalten, schließlich sind allmählich alle Pokémon der ersten Generation gefangen und es tauchen somit nur noch selten Pokémon auf, die man noch nicht gesehen hat. Demnach könnte die zweite Generation Abhilfe schaffen und die könnte sogar schon bald in Pokémon GO zu finden sein.

Fündige die sich durch den Quellcode von Pokémon GO, seit dem letzten Updates, gewühlt haben, haben nämlich festgestellt, dass die zweite Pokémon Generation bereits im Code zu finden ist. Genauer Pokémon #152 bis #251 und auch Ditto. Es könnten also bald 100 neue Taschenmonster dazu kommen. Wann genau steht allerdings noch in den Sternen.