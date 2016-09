Pokémon GO – Apple Watch Support angekündigt

Was war das für 1 Präsentation gestern bei Apple vong den Spielen her? Erst wird angekündigt, dass unser aller liebster Klempner einen Zwischenstopp auf den iOS-Geräten macht, um danach eine weitere Bombe (im übertragenen Sinne) platzen zu lassen: Pokémon GO wird die Apple Watch unterstützen.

So wird die Uhr eure zurückgelegte Strecke und die verbrauchten Kalorien anzeigen, sowie euch Bescheid geben, falls ihr einem Taschenmonster über den Weg lauft. Weiterhin werdet ihr die Möglichkeit haben, direkt über die Uhr an Pokéstops einzuchecken.

Noch vor Weihnachten 2016 soll die App für die Apple Watch angepasst werden. What a time to be alive!