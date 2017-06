Pokémon – Direct für morgen angekündigt

Ganz spontan hat Nintendo angekündigt, dass es morgen eine Nintendo Direct geben wird. Thema wird dort ganz allein Pokémon sein.

Die Show wird dabei jedoch nur knappe acht Minuten gehen, sodass wir wohl nicht mit all zu vielen Ankündigungen rechnen dürften. Erhalten wir trotzdem Informationen zu einem potentiellen Ableger für die Nintendo Switch?

Tune in on June 6 at 7am PT/10am ET for #Pokemon news in a special, 8-minute Pokémon Direct. https://t.co/sVsqDLEOcv pic.twitter.com/6zq0vTnHmy

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 5. Juni 2017