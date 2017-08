Pokémon Sonne & Mond – Coole Alola-Kokowei Statue

In Pokémon Sonne & Mond bekamen einige Pokémon, die aus der Kanto-Region und somit aus der ersten Generation stammen, eine so genannte Alola-Form. Diese zeichnete sich durch ein anderes Design oder manchmal auch nur einer anderen Farbgebung aus.

Auch Kokowei bekam eine Alola-Form. Dank dem tropischen Klima und der hohen Sonneneinstrahlung auf Alola gedeihen die Alola-Kokowei zu einer großen, langen Palme. Genau dieses Taschenmonster bekommt nun eine schicke Statue spendiert. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einer unechten Pflanze und einem schicken Deko-Artikel seid, dann solltet ihr euch die Statue nicht entgehen lassen.

Die Alola-Kokowei Statue misst 3,57 Fuß, was in etwa 114 cm entspricht. Kostenpunkt wird 29.800 Yen sein, was umgerechnet 230 Euro entspricht. Leider wurde die Statue bisher lediglich für Japan angekündigt und soll 2018 erscheinen.

Ob es auch in Pokémon Ultrasonne & Ultramond wieder ein Alola-Kokowei geben wird, ist noch nicht ganz klar, denn zu den neuen Editionen hält sich Nintendo zur Zeit noch sehr bedeckt.