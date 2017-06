Playstation Plus – Life is Strange und Killing Floor 2 im Juni

Ein neuer Playstation Plus-Monat hat gestern begonnen und er bringt uns viele neue Spiele, die Mitglieder von Sonys Dienst im Juni gratis herunterladen können.

Life is Strange ist einer dieser Titel und nun gibt es – zumindest für Playstation 4-Besitzer gar keine Entschuldigung mehr, das Meisterwerk der französischen Entwickler DONTNOD nicht zu spielen. Wir haben das Spiel aus fünf Episoden ausführlich getestet und analysiert.

Dazu gesellt sich Killing Floor 2, ein Shooter, in dem Spielende allein oder im Multiplayer die Monster des Biotech-Unternehmens Horzine töten, die in der verwüsteten Welt ihr Unheil treiben und – rein zufällig – in Wellen die Maps fluten. Auch dieses Spiel haben wir angespielt und für gut befunden. Zusätzlicher Pluspunkt ist die ständige Erweiterung, denn die Entwickler von Tripwire Interactive implementieren regelmäßig neue Maps, Waffen und weitere Spielmodi.

Für die Playstation 3 und PS Vita erhaltet ihr folgende Titel:

Abyss Odyssey (PS3)

WRC 5: World Rally Championship (PS3)

Neon Chrome (PS Vita – cross-buy mit PS4)

Spy Chameleon (PS Vita)

Bis voraussichtlich Anfang Juli stehen euch all diese Titel zur Verfügung.