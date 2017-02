PlayStation Plus – Kostenlose Spiele im Februar

Ob Playstation oder Xbox, jeden Monat können sich Besitzer der jeweiligen Konsole auf kostenlose Spiele freuen. Mit der nötigen Playstation Plus Mitgliedschaft erhaltet ihr auch im Februar zwei neue Titel, die ihr eurer Bibliothek hinzufügen dürft. Besonders erfreulich dürfte diesmal der kostenlose Download von Little Big Planets 3 sein. Das Abenteuer mit den kleinen Püppchen könnte schon seit dem ersten Teil überzeugen, wer also bisher nicht die Gelegenheit hatte, sollte diese dringend nutzen. Insgesamt sind folgende Titel erhältlich:

Little Big Planet 3 (PS4)

Not a Hero (PS4)

Starwhal (PS3, Cross Buy with PS4)

Anna: Extended Edition (PS3)

Ninja Senki DX (PS Vita, Cross Buy with PS4)

TorqueL (PS Vita, Cross Buy with PS4)

Um uns entsprechend einzustimmen, veröffentlicht Sony noch ein kleines Video. Alle Titel sind ab dem 07.02.2017 erhältlich.